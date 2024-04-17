ملك البحرين يشيد بجهود مصر التاريخية لنشر الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي

قال عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إنه تم بحث جدول أعمال القمة العربية التي ستقام في البحرين، مشددا على ضرورة التوصل إلى سياسة واضحة لوقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.



وشدد خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع الرئيس السيسي، على أن نتائج المباحثات ستجد طريقها نحو التنفيذ، لكي تنال الأجيال القادمة حقها في العيش الكريم.

وأشاد بجهود مصر ودورها التاريخي المستمر في دعم ونشر السلام الإقليمي والعالمي، فهي صاحبة أول مبادرة سلام في العالم.

وقال : نتقدم بالشكر للدولة المصرية على حسن الاستقبال.



