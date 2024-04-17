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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الابتكارات ونقل الخبرات بمجالات الرعاية الصحة والمسنين.. ندوة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة غدًا

صدى البلد

تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمقرها بالتجمع الخامس غدًا الخميس ندوة موسعة تناقش أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية ورعاية كبار السن وتمثل الندوة باكورة تعاون بين ثلاثة جامعات هي جامعة فلندرز الاسترالية وجامعة الملك عبد العزيز السعودية والجامعة الأمريكية بالقاهرة ضمن انشطة مجلس العلاقات الأسترالية العربيه بوزاره الخارجيه بأستراليا لدعم برامج التعاون العلمى بين استراليا ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 
يشرف على تنظيم الندوة من الجامعة الامريكية بالقاهرة الدكتور احمد طاهر مدير الدراسات العليا بقسم الصحافة والاعلام بالجامعة و من جامعة فلندرز بأستراليا الدكتورة انجي عبد الشافي عميد كلية العلوم الادارية والحكومية والحقوق بالجامعة. 

وتقام الندوة في الجامعات الثلاث في ذات الوقت ويتم بث الفعاليات في بث حي على مواقع الجامعات الثلاث عبر الانترنت .
وأكد الدكتور أحمد طاهر أن الندوة تستهدف إلقاء الضوء حول دور التطور التكنولوجي الحاصل فى مجالات الرعاية الصحية وكبار السن وتبادل الخبرات عالميا فى هذه المجالات الهامة من خلال استضافة نخبة متنوعة ومتميزة من المتحدثين من الأساتذة والخبراء  في مجالات عديدة منها الطب النفسي وادارة المستشفيات ورعاية ضعاف البصر والعمارة والتصميم الداخلي والذكاء الاصطناعي وادارة الموارد الطبية وغيرها   
وأشار طاهر إلى أن من بين المتحدثين فى الندوة الدكتور اسامة رفعت استاذ الطبى النفسى رئيس وحدة الطب النفسى للمسنين بجامعة القاهرة والدكتور باسل كامل استاذ العمارة والنظرية الحضارية بقسم الهندسة المعمارية بالجامعة الامريكية بالقاهرة والخبيرة الدولية دعاء مبروك المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة لرعاية ذوي الاعاقات البصرية والدكتور هشام منيب رئيس قسم الذكاء الاصطناعي بمؤسسة 57357

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