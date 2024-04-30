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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جريمة أرعبت أمريكا.. مراهقة تط.ـعن أختها الصغيرة حتى الموت

صدى البلد

ظهرت تفاصيل مروعة عن فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات زُعم أنها تعرضت للطعن حتى الموت على يد شقيقتها. 

بحسب موقع “نيويورك بوست”، في حوالي الساعة 3:45 مساءً يوم الإثنين، استجابت خدمات الطوارئ لتقارير عن حادث طعن في منزل في شارع ثورستون، بولارو، على بعد حوالي 12 ميلاً جنوب غرب نيوكاسل. 

عالج المسعفون فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات من عدة طعنات في الجزء العلوي من جسدها. إلا أنها توفيت في مكان الحادث.

 ألقى الضباط القبض على أختها الكبرى البالغة من العمر 17 عامًا في المنزل قبل نقلها إلى مركز شرطة بلمونت.

تم إنشاء مسرح جريمة وبدأ المحققون المحليون وفرقة جرائم القتل التحقيق تحت إشراف Strike Force Upstream. 

ومنذ ذلك الحين، اتُهمت الفتاة المراهقة بالقتل (العنف المنزلي) ورفضت الكفالة للمثول أمام محكمة الأطفال يوم الثلاثاء. 

وقال المشرف تريسي تشابمان إنه لا توجد سجلات تشير إلى تورط الشرطة مع هذه العائلة سابقًا في "أمور مثل هذه". ووصفت جارتها سيندي هولواي الحادثة بأنها "مروعة" وأوضحت أن الجدة والأم وابنتين عاشوا في المنزل لمدة ثلاث سنوات.

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