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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير الداخلية يهنئ "شحاتة" ورئيس اتحاد نقابات مصر بعيد العمال

وزير الداخلية
وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لحسن شحـاتة "وزير العمل" بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال.

وجاء بها: بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال يـُسعدنى وهيئة الشرطة أن نُعرب لسيادتكم ولجميع الإخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء عن أصدق التهانى وأطيب الأمنيات . نحتفل فى كل عام بتلك المناسبة تأكيداً على تقديرنا واعتزازنا بالدور الوطنى لعمال مصر الشرفاء .. ودورهم فى توطيد مقومات التقدم وركائز البناء .. فى كافة المجالات .. ويرسخون بسواعدهم ثوابت الانطلاق لتحقيق طموحات وآمال الشعب المصرى العظيم فى غدٍ مُفعم بالإنجازات .

 وكـل عــام وأنتــم بخــير ،، ​​ 

 كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لـ محمد جبران "رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر".. جاء بها: بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال يـُسعدنى أن نبعث لشخصكم وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وجميع الإخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء بأصدق عبارات التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات . يُجسد الاحتفال بهذه المناسبة معانى الفخر والاعتزاز بقيمة العمل .. كركيزة جوهرية لدفع مسيرة الوطن نحو غد مشرق بالإنجازات ومُفعم بالآمال والطموحات .. فتحيةً لعمال مصر الأوفياء .. الذين وهبوا أنفسهم لأجل مستقبل مشرق لمصرنا الغالية. حفظ الله مصر .. وسدد على طريق الحق خطى أبنائها فى مختلف ميادين العمل والعطاء . 

 وكـل عــام وأنتــم بخــير ،،.

الاتحاد العام لنقابات عمال الإحتفال السنوى بعيد العمال برقية تهنئة حسن شحاتة وزير العمل عمال مصر وزير الداخلية

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