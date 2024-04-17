وزير جديد للخارجية السودانية .. تعرف عليه

أفادت مصادر إعلامية بأن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان أقال اليوم الأربعاء وزير الخارجية المكلف علي الصادق، وكلف بمهامه وكيل الوزارة حسين عوض.

ونرصد فيما يلي السيرة الذاتية للوزير الجديد.

يشار إلى أن حسين عوض عمل سفيراً للسودان في أوغندا وباكستان ورواندا وزامبيا. كما تولى منصب مندوب السودان لدى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا، وشغل منصب وزير مفوض بسفارة السودان لدى الكويت

كما تقلد منصب سفير السودان فى كل من كمبالا ولوساكا ومندوبا للسودان لدى الكوميسا وغطى عددا من الدول فى اطار التمثيل غير المقيم والوزير المفوض في “سفارة جمهورية السودان – الكويت”، وسفير لدى كل من باكستان، ورواندا، وكامبالا ومندوب السودان الدائم لدى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا” في عام 2016.



و عمل دبلوماسي بسفارات السودان فى الرياض والكويت ولندن ومقديشو .وسفير لدى السودان بزاميبيا 2016.

وشارك فى عدد من المؤتمرات واللجان والمنابر الدولية والاقليمية والثنائية .



عمل مديرا عاما للعلاقات والقضايا الدولية وعدد من الادارات المتخصصة الاخرى فى رئاسة وزارة الخارجية كما سبق ان تولى مدير عام الدراسات والتخطيط والبحوث .

تخرج فى جامعة الخرطوم شعبة العلوم السياسية والجغرافيا عام 1982 وحاصل على الماجستير والدبلوم العالى فيما نال دراسات فى جامعات ومعاهد عالمية .

والتحقق السفير حسين عوض بالخارجية فى درجة السكرتير الثالث منذ تخرجه .