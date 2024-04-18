بداية من الغد.. بشرى سارة للمواطنين بشأن سعر رغيف الخبز

بذلت الحكومة خلال الآونة الأخيرة جهود كبيرة لخفض أسعار عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية، على أن يصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة إلى 30% وهو ما يعني أن هناك انحيازا واضحا وصريحا للشارع المصرى، خاصة وأن هذا الانخفاض سينعكس على المواطن البسيط والفئات غير القادرة ومواجهة صريحة لجشع بعض التجار وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر فى الكثير من الأوقات.

في هذا الصدد، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأيام القادمة ستشهد تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة.

وأشار الدكتور علي المصيلحي– وزير التموين والتجارة الداخلية، إلي أن مهام اللجنة العليا ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعودًا أو هبوطًا وأن انعقادها سيكون شهريًا.

أسعار الخبز

وأضاف الدكتور علي المصيلحي– وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه مع رئيس شعبة المخابز عبدالله غراب، ورئيس شعبة مخابز القاهرة وعطية حماد، ورئيس غرفة الحبوب وطارق حسانين والسادة مديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية وممثلي أصحاب المخابز الحرة، أن أسعار الدقيق انخفضت بما يقارب الــ35% وأن تحديد الأسعار والأوزان سيتم مع حساب التكلفة الخاصة بكل وزن، وأنه سيتم متابعة ذلك رقابيا من الوزارة، وأكد أن الكل يعمل في النهاية لصالح المواطن، مشيرا إلي أن أسعار الدقيق انخفضت من 28 جنيها الي 18 جنيها/ للكيلو بعد توفير الدولار والإفراجات الجمركية التي تمت مؤخرًا.

وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال، بأن تأكيدات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، هي إعداد خريطة للمخابز الحرة ومساعدة المخابز الحرة في الحصول على التراخيص اللازمة للعمل بحرية وتحت الرقابة المباشرة للوزارة في الوزن والسعر أيضا، مؤكدا أن الوزارة ستتابع إنتاج المخابز الحرة في الوزن والجودة أيضا بعد استصدار القرارات الوزارية المنظمة لذلك مع تشكيل اللجنة العليا للخبز الحر وتحديد الأوزان والأسعار أيضًا.

وأشار المتحدث الرسمي معاون الوزير إلى أن القرار الوزاري الذي سوف يصدر خلال الأيام المقبلة سيشمل تحديد مواصفات رغيف الخبز الحر والسعر والوزن أيضا، وكذلك المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المخابز السياحية.

كما سيشمل القرار الوزاري تحديد الأصناف المختلفة للعيش الحر والسياحي والإفرنجي والشامي الأبيض، بما يشمل الأسعار والأوزان.

وقدمت الشعبة العامة للمخابز مذكرة للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تحديد سعر ووزن الخبز السياحي والفينو، وذلك بعد انخفاض سعر الدقيق من 30 الى 35%، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرام بـ150 قرشا.

رغيف الخبز السياحى وزن 40 جرام بـ 75 قرشا.

رغيف الخبز 25 جرام بـ 50 قرشا.

سعر الفينو بـ 100 قرشا للرغيف وزن 25 جراما.

سعر رغيف الفينو وزن 50 جراما بـ 150 قرشا .

سعر طن الدقيق بـ 16 ألف جنيها، ومن المقرر أن يصدر قرار من وزير التموين بشأن الأسعار المقترحة قريبا.

من جانبه، قال عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، إن أسعار الدقيق حرة التداول وتختلف من منطقة لأخرى، لكن وصول تخفيض الأسعار في الدقيق من 5 إلى 6 آلاف جنيه في الطن الواحد أمر هام لضبط أسعار الخبز السياحي.

أضاف عبد الله غراب، أنه عقد اجتماع مع أصحاب المخابز التي تنتج الخبز السياحي، وتم الاستقرار على ورقة عمل قدمت إلى وزير التموين على اعتبار أن الرغيف السياحي بوزن 80 جرام بـ1.5 جنيه بدلا من 3 جنيهات.

وتابع: "إذا أصدر الوزير قراراه غدا سيتم تفعيل قرارات أسعار الخبز الجديدة بداية من الغد، وفي حالة تعنت صاحب المخبز سيكون هناك إجراءات رادعة".

وأكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز في وقت سابق في تصريحات لـ "اليوم السابع " أنه تم الانتهاء من إعداد المذكرة الخاصة بشأن تكلفة انتاج الخبز السياحى والفينو وأيضا الأسعار المقرر طرحها للمستهلك بعد انخفاض سعر طن الدقيق إلى 16 ألف جنيه بعدما كان يتعدى 21 ألفا و23 ألف جنيه للطن، مما يتطلب انخفاض سعر الخبز السياحى والفينو لصالح المستهلك، لافتا إلى أنه تقديم المذكرة للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن الأسعار المقترحة.

وأضاف عبد الله غراب إن الأسعار المقترحة للخبز السياحي والفينو تراعى التكلفة العادلة للإنتاج وأيضا هامش ربح لأصحاب المخابز السياحية وأيضا مصلحة المواطن في حصوله على خبز سياحي وفينو بسعر عادل دون مغالاة.

شعبة المخابز

وكانت أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه مستهدف استلام 230 ألف طن قمح في محافظة الفيوم خلال موسم التوريد المحلي لعام 2024 ، وذلك من إجمالي المساحة المنزرعة البالغة 171 ألفا و524 فدانا.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن جميع نقاط إستلام القمح المحلي بمحافظات الجمهورية تقوم حاليًا باستلام المحصول من المزارعين، وذلك عبر الجهات المسوقة وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وكشف المصيلحي، عن تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع و الشون المطورة والهناجر والبناكر لإستلام محصول القمح المحلي المنتج هذا العام بمساحات تخزينية كبيرة لافتا إلى أنه مستهدف خلال موسم 2024 إستلام 3.5 مليون طن قمح من المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية، على أن يتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من التوريد.

وأوضح المصيلحي، أنه تم تشكيل لجان الاستلام بكل نقطة تجميع وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية، وذلك لمتابعة توريد القمح، مشيرًا إلي أنه أصدر توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل أى عقبة أمام عمليات التوريد.