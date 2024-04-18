أخبار الفن| مايا دياب تثير الجدل بأحدث صورة لها.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

20 أغنية.. تفاصيل ألبوم محمد قماح الجديد

يستعد المطرب محمد قماح لطرح ألبوم غنائي جديد يحمل 20 أغنية متنوعة ما بين الكثير من الألوان الموسيقية المختلفة في الريتم والايقاع الموسيقي الذي يعتمد على المزج بين الموسيقى الشرقية والغربية من خلال الموسيقى الرومانسية والسريعة والمأسوم والريجاتون.

زواج أم كليب.. مايا دياب تثير الجدل بأحدث صورة لها

نشرت الفنانة مايا دياب صورة لها وهي ترتدي طرحة زفاف عبر حسابها على انستجرام، مما أثار، تساؤلات الجمهور هل هذا زواج أم دعاية لفيديو كليب؟.

مرقس عادل: تعلمت من رحلتي في عالم شادر السمك

كشف المخرج مرقس عادل عن الأسباب التي حمسته لتقديم عالم سوق السمك في مسلسل المعلم.

هدى الأتربي : حرصت على خفّة شخصيتي في العتاولة وعدم فجاجتها | فيديو

كشفت الفنانة هدى الأتربي عن كواليس تحضيرها لشخصية دينا في مسلسل العتاولة، وكيف وجدت التعاون مع المخرج احمد خالد، ورأيها بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل في دراما رمضان 2024.

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

تصدر الفنان أحمد عبد العزيز تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو له وهو منفعلًا عقب تقديم واجب العزاء في الفنانة شيرين سيف النصر بمسجد الحامدية الشاذلية.