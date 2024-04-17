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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هدى الأتربي : حرصت على خفّة شخصيتي في العتاولة وعدم فجاجتها | فيديو

هدى الأتربي
هدى الأتربي

 كشفت الفنانة هدى الأتربي عن كواليس تحضيرها لشخصية دينا في مسلسل العتاولة، وكيف وجدت التعاون مع المخرج احمد خالد، ورأيها بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل في دراما رمضان 2024.

وقالت الأتربي، خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد تعقيبا على نجاح المسلسل :"كل فريق عمل المسلسل بذل مجهود كبير من أجل نجاح العمل، فكنا نعمل ككتيبة واحدة وحريصين جميعا ان نتعاون وان نبذل أقصى ما لدينا لكي ننجح، والحقيقة ان المشاهدات التي جاءتنا خلال وبعد المسلسل أسعدتنا.

وعن كواليس تحضير شخصية دينا قالت:" أهم شيء بالنسبة لي ألا تكون الشخصية فجة، وأهم شيء بالنسبة لي ان تخرج الشخصية كما كتبت دوافعها في الورق وتكون لذيذة وخفيفة وألا ينزعج الجمهور".

وأكدت:" المخرج أحمد خالد حمسني كثيرا وكان يثق بي، وبقدراتي على تقديم الدور، وكنت سعيدة لوجودي مع أشخاص ذات خبرة في المهنة وأستفيد منهم.

 

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

احمد السقا التواصل الاجتماعي السقا وباسم سمرة الفنانة هدي الأتربي الفنان باسم سمرة هدي الاتربي هشام هلال حسن شاكوش حمادة مجدي

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