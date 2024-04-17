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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

عملية تجميل ولا طبيعي.. هدى الإتربي تثير الجدل بجلسة تصوير

صدى البلد

نشرت الفنانة هدى الإتربي، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتالقت هدى الإتربي في الصور بإطلالة ملفتة، مرتدية جمبسوت باللون البيج، وهو ما كشف عن جمالها، وعلق عليه البعض من الجمهور: “ده عملية تجميل ولا طبيعي”.

واختارت هدى الإتربي وضع بعض المكياج بالألوان الهادئة، وتركت شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة، التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هدى الإتربي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هدى الإتربي في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

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الفنانة هدي الأتربي باطلالة ملفته جلسة تصوير

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عملية تجميل ولا طبيعي.. هدى الإتربي تثير الجدل بجلسة تصوير

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