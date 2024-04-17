عملية تجميل ولا طبيعي.. هدى الإتربي تثير الجدل بجلسة تصوير

نشرت الفنانة هدى الإتربي، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتالقت هدى الإتربي في الصور بإطلالة ملفتة، مرتدية جمبسوت باللون البيج، وهو ما كشف عن جمالها، وعلق عليه البعض من الجمهور: “ده عملية تجميل ولا طبيعي”.

واختارت هدى الإتربي وضع بعض المكياج بالألوان الهادئة، وتركت شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة، التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هدى الإتربي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هدى الإتربي في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

IMG_0030

IMG_0029

IMG_0028