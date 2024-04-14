باسم سمرة حالة.. مفيدة شيحة: العتاولة ونعمة الافوكاتو انتشرت بقوة بالطبقة البسيطة

رصدت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار وان، مساء اليوم الأحد، فقرة عن مسلسل شهر رمضان 2024، مشيرة إلى أن الموسم الرمضانى شهد أعمال فنية تليفزيونية في غاية الروعة والاهمية جذب ملايين المتابعين حول مصر.

أضافت مفيدة شيحة، أن مسلسل العتاولة للنجم أحمد السقا والنجم باسم سمرة، مسلسل نعمة الافوكادو للنجم مي عمر، كلها مسلسلات جماهيرية تتحدث عن الطبقة البسيطة في مصر.

تابعت مفيدة شيحة، أن انها مسلسلات عامة، والجمهور تفاعلت معها، والفنان باسم سمرة في مسلسل العتاولة حاجة خاصة وشخصية منتشرة، واللي معجبنيش في مسلسل إمبراطورية م هو السيناريو فقط، وكل شيء جيد في هذا العمل باشتثتاء هذا الأمر.

أكملت مفيدة شيحة، أن الفنانة ميمي جمال كانت متوهجة فنيا في السباق الرمضاني، وقدمت شخصية رائعة في مسلسل العتاولة، وأخرى في مسلسل كامل العدد 2.

