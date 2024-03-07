محمد الإتربي: الدولار الموجود في البيوت بدأ يعود للبنوك

ثمن محمد الاتربي رئيس اتحاد البنوك، على قرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف ورفع نسبة الفائدة، مشيرا إلى أن هذا القرار خطوة مهمة في الاقتصاد المصري.



وأضاف محمد الإتربي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج كل يوم، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الأربعاء، أن خطوات البنك المركزي المصري جريئة ومعدل التضخم سيتراجع قريبا، متابعا أن الدولار الموجود في البيوت بدأ يعود للبنوك مرة أخرى.



وتابع رئيس اتحاد البنوك، أن صفقة رأس الحكمة تساعد البنك المركزي في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مستدركا أن السوق الموازية ستنتهي والسيولة الدولارية متوفر.



وأشار محمد الاتربي رئيس اتحاد البنوك، إلى أن كل البضائع المتراكمة في الموانئ سيتم الإفراج عنها الواقع خفض سعر الفائدة، متابعا أن بمجرد تراجع التضخم الواقع تقليل سعر الفائدة.