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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدماطي: قرارات البنك المركزي جاءت منقذة ومبشرة لاستقرار الأسعار

الدكتور سهر الدماطى
الدكتور سهر الدماطى

قالت الدكتورة "سهر الدماطى" الخبيرة الاقتصادية، إن الدولار كان يحكم سعر الفاكهة والخضار وقرارات البنك المركزي المصري جاءت منقذة ومبشرة جدا وانها سعيدة جدا بكافة القرارات التي اتخذت اليوم.

وأوضحت "الدماطي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"مع الاعلامى "يوسف الحسينى" أنها من خلال تواجدها داخل الجهاز المصرفي لم ترى من قبل ان التجار يأخذون الأسعار من خلال المنصات والزيادة المبالغ فيها بين اليوم والآخر وبالأحرى تختلف من ساعة لأخرى، لكن قرارات التي اتخذها البنك المركزى اليوم كانت فى غاية الاهمية فعند توحيد سعر الصرف يعني ذلك استقرار الأسعار وعدم التلاعب ووضع انظمة تناسب كافة الاطراف والاحتياجات حتي نصل للتوازن المطلوب.

وأشارت إلى أن المرونة مهمة جدا فى السوق لأنها تعمل على زيادة حجم المشروعات والاستثمارات والثقة للمستثمر، مضيفة أن وجود أكثر من سعر وسوق يشكل حالة من عدم الثقة للمستثمر ويؤثر بشكل سلبي داخل سوق الاستثمارات". 

وأوضحت أن سوق واحد فقط يشجع على زيادة عدد المشاريع والاستثمار مبني على زيادة القاعدة الصناعية وأيضًا مبني على وجود سعر صرف موحد ودخول استثمارات تعمل على تدفق الحالة الإنتاجية وزيادة الصادرات وخلق حالة من الإنتاج داخل السوق المصري.

البنك المركزي الدكتورة سهر الدماطي الدولار الجهاز المصرفي سعر صرف

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