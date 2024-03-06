خبير اقتصادي: قرارات البنك المركزي تساعد على تخفيض الأسعار والتضخم.. فيديو

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مصر تنتهج نهجاً محددا في عمليات الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن الدولة تنفذ هذا البرنامج على مراحل.



أضاف بدرة، عبر برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة" صدى البلد"، أن مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، يأتي من أجل حماية المواطن من ارتفاع الأسعار، ومواجهة زيادة التضخم.

وجود سعر موحد للدولار ينفذ الطروحات مع المستثمرين



وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تحريك سعر الصرف يؤدي إلى الإفراج عن البضائع في الموانئ، مضيفا أن الإفراج عن البضائع أدى لتنازل العملاء عن الدولار.

وأكد مصطفى بدرة، أن مستوى التضخم تراجع منذ الشهر الماضي، موضحا أنه غير مقبول أن تتحكم الأسواق السوداء في سعر الدولار.

ونوه الخبير الاقتصادي، إلى أن سعر الدولار في البنوك أصبح أعلى من السوق السوداء، مشيرا إلى أن تحريك سعر الصرف ينعكس على السوق العالمية والتصنيف الائتماني.



وأشار الدكتور مصطفى بدرة، إلى وجود سعر موحد للدولار ينفذ الطروحات مع المستثمرين على أرض صلبة، مبينا أن التعويم هو ترك سعر العملة لآليات السوق والعرض والطلب.

