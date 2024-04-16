لقاء خاص مع إياد نصار وهدى الإتربي في سبوت لايت مع شيرين سليمان

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد السوبر ستار إياد نصار بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل صلة رحم الذي تم عرضه خلال شهر رمضان، ويكشف خلال الحلقة تفاصيل خاصة عن شخصية حسام التي قدمها في المسلسل وفكرة المسلسل التي أثارت الجدل لجرأتها وعدم مناقشتها في عمل تلفزيوني من قبل بهذا الشكل.



ويتحدث إياد نصار أيضا عن علاقته باسرته وأبنائه وكواليس خاصة عن حياته الشخصية والأعمال التي يحضر لها نلال الفترة القادمة.



وتستعرض أيضا خلال الحلقة لقاءات خاصة مع النجمة الكبيرة يسرا والنجم عمرو يوسف والنجمتان دينا الشربيني وأمينة خليل والمخرج كريم السبكي ويتحدثون عن كواليس فيلم شقو الذي تصدر قائمة الإيرادات خلال موسم عيد الفطر المبارك.



كما تستعرض أيضا لقاء خاص مع الفنانة هدى الإتربي بعد الجدل الذي اثارته بسبب شخصيتها في مسلسل العتاولة.

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشرة مساء.