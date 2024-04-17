20 أغنية.. تفاصيل ألبوم محمد قماح الجديد

يستعد المطرب محمد قماح لطرح ألبوم غنائي جديد يحمل 20 أغنية متنوعة ما بين الكثير من الألوان الموسيقية المختلفة في الريتم والايقاع الموسيقي الذي يعتمد على المزج بين الموسيقى الشرقية والغربية من خلال الموسيقى الرومانسية والسريعة والمأسوم والريجاتون.

يطرح في هذا الألبوم أغنيات وأفكار شبابية متنوعة على غرار أغنية "إليجانت" من حيث الاستعانة بكلمات من اللغة الفرنسية في كلمات الأغنية التي طرحها منذ شهور وحققت ملايين المشاهدات.



هذا وقد انتهى محمد قماح من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد منذ أيام قليلة بعد أن قام بتسجيل الأغنيات والمراحل الموسيقية المختلفة سواء التوزيع والمكساج والماستر بشكل كامل منذ أسابيع، حيث عمل على تنفيذ الألبوم الجديد على مدار أكثر من عامين في انتقاء واختيار الأفكار المختلفة التي تتناسب معه، بالإضافة لإختيار طابع خاص بالموسيقى الموجودة في الألبوم.

وتجمع بين الموسيقى الشرقية والغربية في التوزيعات الغنائية التي قام بتنفيذها بنفسه من خلال عمله كملحن وموزع موسيقى قدم الكثير من الأعمال الغنائية الناجحة والمميزة لكبار نجوم الغناء آخرهم الهضبة عمرو دياب في ألبومه الأخير بأغنية "الكلام ليك".



كما اختار محمد قماح لوك مميز من أجل تصوير الجلسات التصويرية الخاصة بالألبوم بعد أن خسر 35 كيلوجراما من وزنه بعد إجراء عملية تكميم المعدة بسبب وزنه الزائد، ومن المقرر أن يقوم بتصوير بعض أغنيات الألبوم بطريقة الفيديو كليب، حيث أنه قد اتخذ قرار طرح أغنيات الألبوم بشكل منفرد بواقع أغنية كل أسبوع وهي الطريقة التي بات يعتمدها أغلب نجوم الغناء خلال السنوات الأخيرة.



والجدير بالذكر أن محمد قماح تعاون في ألبومه الجديد مع نُخبة كبيرة من الشعراء والموسيقيين من المواهب الشبابية الجديدة والأسماء الفنية المعروفة، هذا إلى جانب تعاونه مع عدد من نجوم الغناء من مصر ودول أخرى بأغنيات من ألحانه وتوزيعه ضمن ألبوماتهم الغنائية وأغنياتهم المنفردة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها قريبا.