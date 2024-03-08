في الجيم.. محمد قماح يفقد جزءا كبيرا من وزنه قبل طرح ألبومه

نشر المطرب محمد قماح، مقطع فيديو قصير له عبر ستوري حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام، وهو يؤدي التمارين الرياضية داخل الجيم، بعدما خسر جزء كبير من وزنه.

وظهر محمد قماح، في الفيديو بعدما ظهر فاقد جزء كبير من وزنه بشكل ملحوظ، بعد أيام من طرح ألبومه المرتقب له في عيد الفطر المبارك.

محمد قماح

محمد قماح

وقبل عدة أشهر، أعلن الفنان محمد قماح حصوله على كارنيه نقابة الموسيقيين، ونشر صورته مع الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، عبر حسابه على تطبيق انستجرام.

وعلق محمد قماح على صورته قائلا:" أشكر النقيب الفنان مصطفى كامل و المايسترو محمد ابو اليزيد وجميع العاملين بنقابة المهن الموسيقية .. اخيراً الحمدلله عضو عامل بالنقابة".

كما كشف الفنان محمد قماح عن كواليس مشاركته فى برنامج “ستار أكاديمي” اللبناني، وذلك خلال حلوله ضيفا على برنامج “مع سعيد”.

وأدلى الفنان محمد قماح بالعديد من التصريحات الجريئة، حيث قال: "البرنامج كان مسمع جدا وكنت ساعتها لسه مخلص ثانوية عامة، وصحابي قالولي في برنامج فيه بنات ممكن نظبطها".

وأضاف محمد قماح: "اشتريت استمارة البرنامج بـ 15 جنيه، هي كانت المفروض ببلاش، لكن واحد اشتراها وباعها في السوق السودا، وأنا وصحابي كنا رايحين نقضيها، لكن أنا الوحيد اللي دخلت البرنامج".