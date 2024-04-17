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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

أحمد عبد العزيز
أحمد عبد العزيز

تصدر الفنان أحمد عبد العزيز تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو له وهو منفعلًا عقب تقديم واجب العزاء في الفنانة شيرين سيف النصر بمسجد الحامدية الشاذلية.


وظهر الفنان أحمد عبد العزيز بعد خروجه من العزاء وسط تجمهر عدد من الجمهور والصحفيين، وقام أحد الأشخاص بمحاولة لمس الفنان لينفعل قائلا: "أوعى إيدك يالا" وغادر سريعًا.

أحمد عبد العزيز

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شبيه عادل إمام في عزاء شيرين سيف النصر


حزن لفراق شيرين سيف النصر


وأعرب الفنان أحمد عبد العزيز عن حزنه لفراق الفنانة شيرين سيف النصر إذ تعاونا معًا من قبل بأكثر من عمل فني أبرزها مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة" ومسلسل "المال والبنون" الجزء الثاني، وعلق على خبر الوفاة في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" وقال أن الخبر كان بمثابة صدمة بالنسبة له كونها فنانة جميلة شكلًا وموضوعًا وأنه تربطه بها علاقة زمالة طيبة وكل ود واحترام.

احمد عبد العزيز

رحيل شيرين سيف النصر


وكان قد أعلن شقيقها عبر صفحته الشخصية قائلاً: "توفيت إلى رحمة الله، اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، واقتصرت المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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