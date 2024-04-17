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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

انفعال الفنان أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر.. لهذا السبب

صدى البلد

تداول  رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان أحمد عبد العزيز وهو منفعل عقب تقديم واجب العزاء في الفنانة شيرين سيف النصر بمسجد الحامدية الشاذلية.

وظهر الفنان أحمد عبد العزيز بعد خروجه من العزاء وسط تجمهر عدد من الجمهور والصحفيين، وقام أحد الأشخاص بمحاولة لمس الفنان لينفعل قائلا: "أوعى إيدك.." وغادر سريعًا.

يذكر أن الفنانة القديرة شيرين سيف النصر  فارقت الحياة السبت الماضي ، وذلك نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية كما أوضحت بعد المصادر المقربة منها.

وأعلن شريف سيف النصر وفاة أخته غير الشقيقة شيرين سيف النصر عبر «إنستجرام» قائلًا :«توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، واقتصرت المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون».

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