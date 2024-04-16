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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شبيه عادل إمام في عزاء شيرين سيف النصر

صدى البلد

يقام حاليا عزاء الفنانة شيرين سيف النصر، بمسجد الحامدية الشاذلية، بحضور الأهل والأقارب وعدد من نجوم الفن.


وحضر عدد من نجوم الفن والأهل والأقارب عزاء شيرين سيف النصر، منهم الدكتور أشرف زكي والفنان أيمن عزب، الإعلامي طارق علام، الفنان محمد أبو داود، وظهر بينهم أحد المعزين شبيه للفنان عادل إمام، وهو الممثل فكري عبد الحميد، ما أثار جدلًا عبر مواقع التواصل الإجتماعى بعد انتشار صوره.


أعلن شريف سيف النصر وفاة أخته غير الشقيقة شيرين سيف النصر عبر «إنستجرام» قائلًا :«توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، واقتصرت المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون».

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CaptureYTRYRTY46T
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