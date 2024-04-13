وفاة شيرين سيف النصر| أحمد عبدالعزيز: جميلة شكلا وموضوعا.. مين ميحبش فاطمة

أكد الفنان أحمد عبد العزيز، أنه جمعه مع الفنانة شيرين سيف النصر أكثر من عمل منها مسلسل "المال والبنون" ومسلسل “مبن ميحبش فاطمة” ، وغيرها من الأعمال الهامة، مشيرا إلى أن العلاقة كانت علاقة ود وإحترام.

وقال أحمد عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن الفنانة شيرين سيف النصر كانت مبتعدة عن الساحة الفنية لفترات طويلة، ولكن بعد أن أدت رحلة جميلة من الأعمال الفنية.

وتابع الفنان احمد عبد العزيز، أن شيرين سيف النصر، كانت فنانة جميلة شكلا وموضوعا، ومسلسل فاطمة كانت متخوفة من تمثيل شخصية أجنبية، وطلبنا منها الكلام بتلقائية مع الجمهور.