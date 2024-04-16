أحمد عبدالعزيز من عزاء شيرين سيف النصر: التواصل انقطع بعد مين ميحبش فاطمة



قال النجم أحمد عبد العزيز لـ"لصدي البلد "، بعد أن قدم واجب العزاء في الفنانة شيرين سيف النصر، إنه علم خبر وفاتها من الصحافة وتأثر جدا، مضيفا: "ونعزى أنفسنا لفقدانها".

وأضاف أنه لم يعلم عنها شيئا بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "مين اللى ميحبش فاطمة"، بعد أن أعلنت اعتزالها، وأنه يتذكر لها حسن الخلق والزمالة الطيبة



و حضر إلى مسجد الحامدية الشاذلية لتقديم واجب العزاء في الفنانة شيرين سيف النصر كل من الفنان محمد أبو داوود والفنان عادل عزوز والإعلاميان طارق علام ومحمد الغيطي اليوم نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي والأب بطرس دانيال في تقديم واجب العزاء و غيرهم كثير من الفنانين



وكانت الفنانة شيرين سيف النصر رحلت السبت الماضي عن عالمنا ودفنت في مقابر أسرتها في هدوء كما كانت تحب، وكانت آخر أعمالها في الدراما مسلسل "أصعب قرار"، من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي.

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