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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن وعمان يبحثان سُبل وقف إطلاق النار بغزة والتصعيد في المنطقة

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني الدكتور أيمن الصفدي  ووزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي  الجهود المبذولة لوقف التصعيد في المنطقة والتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة وفي إطار التنسيق العربي المشترك إزاء جهود وقف الحرب المستعرة على غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما. 

وشدد الوزيران علي ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لإيجاد الأفق السياسي الحقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في الدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية

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