خطاب خطير.. الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس بين إسرائيل وإيران

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعوته إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس بين إسرائيل وإيران.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين إن الخطاب في الشرق الأوسط أصبح “خطيرًا بشكل متزايد”.

وأضاف دوجاريك أن العالم والمنطقة “لا يستطيعان تحمل صراع مفتوح آخر”.

وكان مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، كشفوا أن إسرائيل فكرت في شن ضربة انتقامية ضد إيران مساء الاثنين الماضي لكنها قررت تأجيلها.

وقالت خمسة مصادر إسرائيلية وأمريكية لموقع "أكسيوس" الأمريكي، إن تل أبيب فكرت في شن ضربة انتقامية ضد إيران مساء الاثنين، لكنها قررت في النهاية تأجيلها.

وتعهدت إسرائيل بالرد على الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار غير المسبوق الذي شنته إيران.

وقال مسؤولون أمريكيون إن إدارة بايدن حذرت من أن التصعيد مع إيران لن يخدم المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية، وحثت تل أبيب على "توخي الحذر" في أي انتقام.

وذكر مسؤول أمريكي: "لسنا متأكدين من السبب أو مدى قرب الهجوم الفعلي".

وأكد مسؤول أمريكي ثان أن إسرائيل أبلغت إدارة بايدن يوم الاثنين أنها قررت الانتظار، فيما قال مسؤول أمريكي ثالث إن "ضربة إسرائيلية صغيرة" داخل إيران من المرجح أن تؤدي إلى رد فعل إيراني انتقامي.