رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: إيران كانت ضد مبادرة خليجية لإنقاذ بلدنا

أكد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أنه كانت هناك مبادرة خليجية لإنقاذ اليمن وتبناها مجلس التعاون الخليجي ووافق عليها اليمنيون.

وقال رشاد العليمي في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن "،: "بعد المبادرة، شكلنا حكومة توافقية بين المعارضة وبين الحكومة بنسبة 50% لكل طرف".

وأضاف رشاد العليمي :" ثم بدأنا مرحلة انتقالية نصت عليها المبادرة الخليجية وإيران كانت ضد هذه المبادرة، والحوثيون حاولوا تدمير المبادرة الخليجية ".

وتابع رشاد العليمي: "بعد مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، تم تشكيل لجنة؛ لصياغة مشروع دستور في اليمن، وكان هناك دعم إقليمي ودولي لهذا الأمر".

وأكمل رشاد العليمي: "الحوثيون شاركوا في صياغة مشروع الدستور، ووقعوا عليه، ثم انقلبوا".