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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على غرار العاصمة الإدارية.. العليمي يطلب نصيحة السيسي في إنشاء مدينة باليمن

رشاد العليمي
رشاد العليمي

طالب رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي النصيحة من الرئيس السيسي في إنشاء مدينة "عدن الجديدة" باليمن على غرار العاصمة الإدارية الجديدة.


 قال الدكتور رشاد العليمى رئيس المجلس الرئاسي اليمني، إن مصر احتضنت اليمنيين وقدمت لهم تسهيلات متعددة، مضيفا أن العلاقات المصرية - اليمنية مرتبطة بالدم.


وأضاف رئيس المجلس الرئاسي اليمني، في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك جذور تاريخية تربط العلاقات مصر واليمن، قائلا:" انبهرت بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر عام 2015 ، وتحدثت مع الرئيس السيسي، حول أن تكون عدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة".


وتابع الدكتور رشاد العليمي، أن ما تم تحقيقه في مصر من إنجازات هو أشبه بالمعجزة، وسيدرك الشعب المصري أن ما تم إنجازه في البنية التحتية هو إنجازات كبيرة تحسب للرئيس السيسي، لافتا إلى أن مشروع حياة كريمة من المشروعات المهمة في مصر.


وقال  رئيس المجلس الرئاسي اليمني: "أدعو المصريون بأن يقفوا خلف القيادة السياسية"، مضيفا: "أطلب من الشعب المصري الالتفاف خلف قيادته السياسية".


 

القيادة اليمني رشاد محمد العليمي السيسي عدن الجديدة

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