رشاد العليمي: قيام الجمهورية في اليمن كان نقطة تحول تاريخية للبلد السعيد

أكد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن قيام الجمهورية في اليمن يعتبر نقطة تحول كبيرة في تاريخ البلد السعيد.

وقال رشاد العليمي، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "المشهد" المذاع على قناة "تن"، : "هناك إجماع بين الباحثين على أن ثورة 26 سبتمبر 1962 في اليمن هي ثورة بكل المقاييس لأنها أحدثت تغييرات جذرية على الواقع اليمني".

وأضاف رشاد العليمي: "الثورة في اليمن اتاحت فرصة لليمنيين لتنفيذ أهداف الثورة لتحقيق العدالة والمساواة والوحدة الوطنية اليمنية".

وواصل رشاد العليمي: “الثورة في اليمن أسهمت في تحقيق تنمية اقتصادية وتعليمية شاملة، وتكوين علاقات قوية مع الدول المجاورة”.

وأكمل رشاد العليمي: "عندما قامت الثورة؛ لم تكن هناك مدرسة أو جامعة في اليمن".