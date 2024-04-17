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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار غزيرة تقطع الشوارع والطرق الرئيسية في حضرموت شرقي اليمن

أمطار
أمطار

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن أمطارا غزيرة تقطع الشوارع والطرق الرئيسية في حضرموت شرقي اليمن.

 

تتعرض عدة مناطق من اليمن إلى هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة، حيث تضربه العاصفة تيج منذ يومين، ومع اقتراب العاصفة من السعودية، يخشى الكثيرون من وصولها إلى مصر.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من إعصار قد يضرب عددا من الدول العربية، حيث من المتوقع أن نزاد سرعة الريح ليصبح الإعصار من الفئة الثالثة إلى الرابعة، مطالبة المواطنين توخي الحذر أثناء قيادة السيارات وتفقد نشرة الأرصاد قبل الخروج من المنزل.

أمطارا غزيرة الشوارع الطرق الرئيسية حضرموت اليمن

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