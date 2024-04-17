أتحداكم تعرفوا الرئيس هيعمل إيه | خالد أبو بكر يرد على توقعات متداولة

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على توقعات المصريين بشأن التعديلات الوزارية، التى يتم تداولها على منصات التواصل الإجتماعى.

وأضاف خالد أبو بكر، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون “، قائلا:” الله يكون فى عون الحكومة عند رؤية التوقعات وممارسة أعمالها.

الرئيس السيسى

وتابع أبو بكر قائلا "أتحدى أي حد في مصر يكون عارف الرئيس عبد الفتاح السيسي هيعمل إيه تغيير ولا تعديل، ومين ولا مين هذا الرجل يقرأ من سطور لا يقرأها الجميع".

وطالب خالد أبو بكر بمنح الوزراء الحاليين الطاقة الإيجابية لممارسة أعمالهم.