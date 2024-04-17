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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أتحداكم تعرفوا الرئيس هيعمل إيه | خالد أبو بكر يرد على توقعات متداولة

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على توقعات المصريين بشأن التعديلات الوزارية، التى يتم تداولها على منصات التواصل الإجتماعى.

وأضاف خالد أبو بكر، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون “، قائلا:” الله يكون فى عون الحكومة عند رؤية التوقعات وممارسة أعمالها. 

الرئيس السيسى

وتابع أبو بكر قائلا "أتحدى أي حد في مصر يكون عارف الرئيس عبد الفتاح السيسي هيعمل إيه تغيير ولا تعديل، ومين ولا مين  هذا الرجل يقرأ من سطور لا يقرأها الجميع".

وطالب خالد أبو بكر بمنح الوزراء الحاليين الطاقة الإيجابية لممارسة أعمالهم.

التعديلات الوزارية التواصل الاجتماعي الرئيس السيسي الطاقة الإيجابية المصريين خالد أبو بكر

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