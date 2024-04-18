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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الثاني.. حزب الله يعلن مصرع المقاتل علي أحمد حمادة في قصف إسرائيلي

علي أحمد حمادة فلاح
علي أحمد حمادة "فلاح"

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الخميس، أنه تم مصرع أحد عناصره جراء القصف الإسرائيلي المستمر على معاقل وبني تحتية الحزب في لبنان.

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على “تليجرام”: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أحمد حمادة "فلاح" مواليد عام 1970 من بلدة الدوير في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

كما أعلن حزب الله، منذ قليل، مصرع محمد جميل الشامي خلال القصف الإسرائيلي على المستمر على المعاقل والبنية التحتية للحزب في لبنان.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قضي على محمد حسين شحوري، قائد الوحدة الصاروخية في القطاع الغربي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في لبنان.

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