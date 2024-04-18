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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن مصرع أحد مقاتليه في قصف إسرائيلي| تفاصيل

محمد جميل الشامي
محمد جميل الشامي

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الخميس، مصرع أحد مقاتليه خلال القصف الإسرائيلي على المستمر على المعاقل والبنية التحتية للحزب في لبنان.

وقال حزب الله، في بيان له عبر قناته على “تليجرام”: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد جميل الشامي "أبو زهراء" مواليد عام 1982 من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء على محمد حسين شحوري، قائد الوحدة الصاروخية في القطاع الغربي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في لبنان.

جاء ذلك وسط شن سلاح الجو التابع للاحتلال الإسرائيلي العديد من الغارات الجوية على أهداف تابعة لحرب الله في لبنان اليوم.

كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قام بتصفية قائد القطاع الساحلي في حزب الله ومسؤول كبير في عدة مواقع في الجناح العسكري لحزب الله، إسماعيل يوسف باز.

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