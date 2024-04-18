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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لهم بالمرصاد.. حزب الله يعلن استهداف جنود الاحتلال في موقعين على الحدود

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الخميس، أنه استهدف تحركًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ‏موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر اليوم الخميس تحركًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ‏موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وأضاف حزب الله أنه استهداف أيضا قوة عسكرية للاحتلال ‏الإسرائيلي اثناء محاولتها سحب الآلية العسكرية التي تم استهدافها بالأمس في موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة واوقعوا فيها إصابات مؤكدة.‏ 

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