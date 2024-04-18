لهم بالمرصاد.. حزب الله يعلن استهداف جنود الاحتلال في موقعين على الحدود

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الخميس، أنه استهدف تحركًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ‏موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر اليوم الخميس تحركًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ‏موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وأضاف حزب الله أنه استهداف أيضا قوة عسكرية للاحتلال ‏الإسرائيلي اثناء محاولتها سحب الآلية العسكرية التي تم استهدافها بالأمس في موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة واوقعوا فيها إصابات مؤكدة.‏