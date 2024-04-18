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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صوامع سدس ببني سويف تواصل استلام محصول القمح

صدى البلد

واصلت صوامع سدس فى بني سويف، استلام محصول القمح لعام 2024 من المزارعين، من خلال  لجان استلام المحصول، حيث تقوم اللجنة بفرز الأقماح الواردة واعطاء درجة النقاوة.

أكد المهندس حسن محمد ، مدير صوامع سدس استلام القمح المحلي لموسم 2024 من المزارعين، ولمدة 3 أشهر وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها لاستلام محصول القمح من الساعة الـ 8 صباحاً يوميًا، فالصوامع تسعد لاستقبال وتخزين 60 ألف طن قمح، داخل 12 خلية تخزين سعة الواحدة منها 5 آلاف طن قمح، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس عام 2017 الماضي، حيث تعمل وفق أعلى المعايير العالمية لتخزين القمح بأحدث أجهزة عالمية في نظام التكنولوجيا".

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وأوضح "حسن"، أن استلام أردب القمح داخل الصومعة هذا العام يبلغ سعره 2000 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و1950 جنيه لدرجة نقاوة 23، و1900 جنيه لدرجة نقاوة 22.5، مؤكداً أننا جاهزين لاستقبال واستلام القمح، حيث يتم فرزه وتحديد درجة نقاوته بواسطة لجنة مشكلة مسبقًا، تضم في عضويتها التموين وسلامة الغذاء والزراعة وغيرها من الجهات المختصة، حيث يتم فرز القمح من أعلى السيارة ثم اختبار درجة الرطوبة، وبعدها يتم دخول السيارة إلى الميزان أيضاً، ومنه لتفريغ القمح في نقرة الصومعة .

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