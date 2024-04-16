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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنى سويف تنفذ اختبارات الانتقاء بدوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة

صدى البلد

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف إدارة تنمية الشباب إجراء الاختبارات للاعبي فرق الدوري غير المقيديين بالاتحاد والمشاركين في النسخة العاشرة لاختيار القائمة النهائية لتمثيل محافظة بني سويف في تجربة اولى تقوم بها وزارة الشباب والرياضة ، الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات برئاسة الدكتور محمد عبد القادر واشراف الدكتور وسام فاروق.

وقال هشام الجبالى وكيل وزارة الشباب والرياضة أن التصفيات تهدف إلى تشكيل منتخبات لجميع محافظات الجمهورية للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية في دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، مشيرا إلى أنه تستمر اختبارات انتقاء اللاعبين لاختيار افضل العناصر حتى يتم الاستقرار  على القائمة النهائية طبقا للائحة دوري مراكز الشباب بقيادة فنية (كابتن وائل عبد العال ، كابتن فكري شعبان ) ويعاونهم، كابتن محمد علي ، كابتن محمد عزوز ، والدكتور حسام جابر ، بمشاركة كابتن صلاح طنطاوي .

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وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن الفاعليات تقام تحت رعاية الرئيس السيسي ، وباشراف مباشر من  الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور  محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف ، بمتابعة  ناصر رمضان  وكيل المديرية للشباب ، واعداد وتنفيذ ادارة تنمية الشباب بقيادة  رحاب صلاح مدير ادارة تنمية الشباب ، بمعاونة  الاخصائيين بالإدارة .

أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إزالة التعديات تمثيل ة الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف بالاتحاد تحت رعاية هيئات طنطاوى شرف صبحي وزير الشباب والرياضة شام غنيم محافظ بنى سويف على مستوى على مستوى الجمهورية

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