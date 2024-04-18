شوبير يكشف تفاصيل لأول مرة عن فشل انتقال سفيان رحيمي لـ الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أسباب فشل انتقال اللاعب المغربي سفيان رحيمي، جناح العين الإماراتي الحالي والرجاء المغربي السابق، إلى النادي الأهلي المصري.

وكانت ترددت أنباء كثيرة عن اقتراب رحيمي من الانضمام للأهلي خلال فترة تولي المدرب الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني قيادة الفريق الأحمر.

وفي تقديم برنامجه "مع شوبير" المذاع عبر "أون إسبورت إف أم"، قال شوبير "لقد التقيت بسفيان رحيمي سابقًا، وطرحت عليه سؤالاً حول رفضه الانضمام لصفوف النادي الأهلي، وأكد لي اللاعب بأنه كان يتمنى اللعب للأحمر".

وأشار شوبير إلى أن رحيمي أكد أن كل شيء كان متفقًا عليه بالفعل، ولكن رغبة موسيماني كانت السبب في فشل إتمام الصفقة.

وختم الإعلامي حديثه بالإشارة إلى أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي قد أكد له أن موسيماني فضل التعاقد مع لويس ميكسوني على حساب سفيان رحيمي.