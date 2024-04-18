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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق أسبوع الشباب الأوروبي ببروكسل بمشاركة من YLE Foundation

صدى البلد

 

انطلقت فعاليات أسبوع الشباب الأوروبي يوم الجمعة الماضي، وهو أسبوع حافل بالأحداث الهامة إذ يجمع الشباب من جميع أنحاء أوروبا لمناقشة وتبادل الأفكار حول مستقبلهم والتحديات التي يواجهونها.

و تم اختيار المهندسة دنيا ابراهيم أحد أعضاء المؤسسة كممثل عن منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط و دعوتها من قِبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية ،والمفوضية الأوروبية، وبتمويل من مؤسسة آنا ليندا - لحضور اسبوع الشباب الأوروبي ببروكسل. 

والبداية كانت من قلب البرلمان الأوروبي في بروكسل، بلجيكا، حيث تم إعطاء إشارة البدء لهذا الحدث الهام.

ويركز الـ European Youth Week هذا العام على:
- رفع الوعي حول القضايا الحرجة التي تواجه أوروبا اليوم، مثل التغيرات المناخية، الديمقراطية، وتمكين الشباب.
- ولأول مرة هذا العام، يتم الترحيب بمندوبين من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

  و شاركت "دنيا" يوم الاثنين، في أول مجموعة دراسية عُقدت: تركز على كيفية تمكين الشباب للمشاركة بشكل أكبر في الحوار السياسي، بهدف تحديد التحديات التي يواجهها الشباب في أوروبا وجنوب البحر الأبيض المتوسط وإيجاد حلول مبتكرة لها.

 

 

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