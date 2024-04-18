عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير المالية: التضامن العربي ركيزة أساسية في مواجهة التحديات والمخاطر العالمية

صدى البلد

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع السفير ماجد السويدى المدير العام والممثل الخاص للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ «COP28»،  على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وآليات التعامل معها بتعزيز الاستثمارات الخضراء، فضلًا على ما يواجه الاقتصاد العالمى من تحديات مختلفة، واستمرار حالة عدم التقين، بما يستدعى البحث عن كيفية تعزيز الترابط الدولى والإقليمي وانتهاج المرونة فى مواجهة الصدمات والتحديات الدولية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعتز بنجاح دولة الإمارات الشقيقة فى استضافة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 28»، حيث خرج المؤتمر بصورة متميزة تليق بالمكانة الكبيرة للدولة المستضيفة، ونتج عنه العديد من أطر العمل والمخرجات المحددة التى يمكن البناء عليها فى تعزيز الترابط الدولى والإقليمى ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية، لافتًا إلى أننا نتعامل مع الأزمات العالمية بحزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الداعمة للاقتصاد، من خلال تعزيز الانضباط المالى وزيادة حزم الحماية الاجتماعية، والعمل على تحسين المؤشرات المالية.
أضاف الوزير، أننا حريصون على دعم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات البعد البيئى، حيث يعد التضامن العربى ركيزة أساسية في مواجهة التحديات والمخاطر العالمية؛ على نحو يسهم فى تعزيز الجهود الوطنية للتوسع فى الاستثمارات الخضراء والأكثر استدامة، التى يمكن أن تخلق آفاقًا رحبة للتعاون بين البلدين الشقيقين، موضحًا أن التغيرات المناخية ضاعفت حدة المخاطر المترتبة على الأزمات العالمية، لذلك تعد المشروعات الصديقة للبيئة مسارًا ونهجًا عالميًا يحقق الأهداف المناخية.
أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تشجيع ودعم تعزيز القدرات التمويلية للاقتصادات النامية والناشئة لتحفيز الاستثمارات الخضراء، عبر مشروعات متطورة تتمتع بدرجة عالية من التنافسية العالمية وتتفق مع أولويات التنمية المستدامة؛ على نحو يحقق مصالح البلدين ويعزز من القدرات الاقتصادية

COP28 اجتماع اقتصاد العالمي التغيرات المناخية المؤشرات المالية بنك الوزير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

مهدد بالسجن| سر غياب حسين الشحات عن المحكمة في قضية الشيبي.. وماذا طلب المحامي ؟

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

فوائد صلاة الضحى .. بكلمة واحدة وصف رسول الله من يحافظ عليها

400 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة الأمس.. وعيار 21 مفاجأة

حقيقة تأثر مصر بمنخفض الهدير.. الأرصاد تصدر تنبيهًا جديدًا

ترشيحاتنا

عشرات الآلاف.. صحة غزة تنشر أرقام صادمة للشهداء في القطاع

200 جنيها شهريا حوافز تميز لهؤلاء الموظفين بأمر القانون

زوج أمام محكمة الأسرة بعد طرده من الشقة: شريكة حياتي طامعة في أموالي

هل يجوز للرجل الزواج من أخرى حال امتناع الأولى عنه.. الإفتاء ترد

أدعية شهر شوال المستحبة.. أدرك صيام الست من شوال

باكية على الهواء.. سيدة فلسطينية تشكر السيسي على دوره الإنساني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر ضيف الشرف.. كل ما تريد معرفته عن معرض أبوظبى الدولى للكتاب

بالتواريخ| عدد إجازات الموظفين في عيد العمال وشم النسيم

للي لسه ما أكلوش .. طريقة جديدة لتقديم الفسيخ والرنجة «جددي في أكلاتك»

هل يمكن للأشخاص النرجسيين أن يتغيروا ويتعلموا استراتيجيات صحية للتعامل؟

فيديو

ما بتقعدش.. دوللي شاهين: بنتي نور شقية وبتحب الغناء والرقص

دوللي شاهين تكشف لـ صدى البلد سر تغيير اسم أغنية ست البنات

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ