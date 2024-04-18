الهجرة غير الشرعية ومخاطرها ندوة بمركز إعلام الداخلة

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ، ندوة توعوية صباح اليوم بمدرسة موط الثانوية التجارية بمركز الداخلة ، بعنوان “ الهجرة غير الشرعية .. الفرص البديلة وآليات التصدي ”.

حاضر فيها المستشار القانوني أيمن عبد المختار عضو نقابة المحامين والمحامي بالنقض والإدارية العليا ، وحضرها طلاب المدرسة وأعضاء هيئة التدريس فيها وأولياء الأمور وعدد من القيادات التنفيذية والطبيعية والقيادات الأمنية بمركز الداخلة .

واستهدفت الندوة توعية طلاب المدرسة المقبلين على سوق العمل وأولياء الأمور بمخاطر الهجرة غير الشرعية وأضرارها على الفرد والمجتمع والدولة ، والبدائل الشرعية والقانونية المتاحة للشباب تجنبا لأضرار الهجرة غير الشرعية وسبل التصدي لها ، وهي الأهداف التي تنسجم مع دوافع إطلاق الهيئة العامة للاستعلامات لهذه الحملة التوعوية الموسعة في مختلف محافظات مصر عبر مراكز الاعلام التابعة .



افتتح الندوة مدير مركز اعلام الداخلة محسن محمد ، مشيرا الى أن الحملة الاعلامية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ، تتواكب مع جهود الدولة عموما بمختلف أجهزتها لمناهضة الهجرة غير الشرعية وتوضيح أضرارها العديدة ، من خلال استهداف شريحة الشباب للحيلولة دون وقوع البعض منهم فريسة لهذا التصرف وتحمل تبعاته غير المحمودة ، مؤكدا على أن الهيئة تتفاعل مع كافة الأحداث تماشيا ومساندة لجهود الدولة .



ومن جانبه أوضح المستشار القانوني أيمن عبد المختار أن الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية ومصر جزء أساسي من العالم تتأثر بما تتأثر به منظومة دول العالم ، وبالتالي من الطبيعي أن تهتم مصر وترصد هذه الظاهرة جيدا كونها بلد يخرج منها ويدخلها أيضا مهاجرين غير شرعيين ، حيث تبذل مصر جهودا مكثفة حفاظا على ثروتها البشرية وسلامتهم وفي ذات الوقت حفاظا على أمنها وحدودها واستمرار تنمية الاقتصاد فيها .



وبين عبد المختار أن الهجرة غير الشرعية تعرف بأنها الدخول إلى دولة بطريقة غير قانونية أو البقاء في بلد ما بطريقة غير قانونية أو الدخول بشكل غير قانوني وعدم الخروج خلال المدة المسموح بها للشخص بالبقاء .



وتطرق إلى أسباب الهجرة غير الشرعية ومنها الفقر والبطالة وعدم الاستقرار الأمني والكوارث الطبيعية في البلاد المهاجر منها ، فضلا عن الرغبة في ايجاد فرص عمل ودخل أفضل من وجهة نظر المهاجر ، اضافة إلى وجود أسباب شخصية مثل هروب المهاجر من أحكام قانونية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المهاجر غير الشرعي وفق هذه الأسباب يحمل طموحات كبيرة وأحلام واسعة سرعان ما تتحول إلى سراب مع وفاة الشخص أو القبض عليه أو تعرضه لمشاكل لاحصر لها في حال نجاته ووصوله للبلاد المهاجر إليها .



كما تحدث عبد المختار عن مخاطر الهجرة غير الشرعية على الفرد والمجتمع والدولة ، مشيرا الى أنه من أبرز مخاطرها على الأفراد تهديد حياتهم أثناء السفر من خلال أخطار عدة مثل الغرق في حال السفر عبر البحار أو الموت في الصحراء اذا ضل الطريق أو بسبب الجوع والعطش، إضافة الى وقوع المهاجر تحت استغلال عصابات إجرامية تستغل المهاجرين وتبتزهم للقيام بأعمال خطرة وغير قانونية، في الوقت الذي يتعرض فيه المهاجر للعنصرية والتنازل عن حقوقه تحت وطأة الضغوط العديدة التي يتعرض لها



وأشار عبد المختار إلى التأثير السلبي للهجرة غير الشرعية على الدولة ومن بينها زيادة عدد السكان ومن ثم التأثير على قدرة الدولة على تقديم الخدمات ومستوى جودة هذه الخدمات ، واستنزاف موارد الدولة، والتأثير على جهود التنمية التي تبذلها الدولة ، وخلق تجمعات عمرانية عشوائية ، لذلك تبذل مصر جهودا مضاعفة للتصدي للهجرة غير الشرعية من بينها جهود التوعية خصوصا للفئة الشابة بين ١٨ و ٣٥ سنة وهو ما تقوم به الهيئة العام للاستعلامات حاليا ٠

وقال عبد المختار: أن المقبل على الهجرة غير الشرعية لايفكر في هذه المخاطر العديدة بقدر ما يضع نصب عينيه فقط الأسباب الخاصة به التي يهدف لتحقيقها من وراء الهجرة غير الشرعية.



وكان موضوع الندوة قد لقي تجاوبا وتفاعلا واسعين من قبل الحضور خصوصا وأن محافظة الوادي الجديد قد تأثرت في الفترة الأخيرة بمضار الهجرة غير الشرعية وفقدت العديد من شبابها في الصحراء جراء ذلك .



أدار الندوة الاعلامية بمركز اعلام الداخلة مروة محمد تحت إشراف مدير المركز محسن محمد .

ياتي ذلك ضمن فاعليات الحملة الاعلامية للهيئة العامة للاستعلامات التي أطلقت تحت شعار " لا للهجرة غير الشرعية " تحت رعاية وإشراف رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان ، وتوجيهات ومتابعة رئيس قطاع الاعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيي.

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