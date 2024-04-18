نيويورك تايمز : إسرائيل أخطأت في تقديراتها بشأن الهجوم الإيراني

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن إسرائيل استبعدت أن يكون هنالك هجوم إيراني، وتحديدا من داخل الأراضي الإيرانية على الرغم من أن هذا السيناريو كان مقترحا في دائرة التفاوض الإسرائيلي والمشاورات الأمنية ولكن إسرائيل كان باعتقادها أن هنالك خطا أحمر لن تستطيع إيران تجاوزه، وهو أن تكون الضربات مباشرة من الأراضي الإيرانية للأراضي الإسرائيلية.

وأضافت "أبو شمسية"، في رسالة على الهواء ببرنامج "جولة المراسلين"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي حساني بشير، أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية صرحت بأن إسرائيل أخطأت في تقديراتها خاصة أنها استبعدت الهجوم ورجحت بأن يكون الهجوم الإيراني على إسرائيل من خلال وكلائها سواء من لبنان أو سوريا أو اليمن أو العراق.

وأوضحت أن المفاجئ وبسبب بعد المسافة الجغرافية إلا أن إيران كانت قد سيرت مئات المسيرات الإيرانية والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، وكانت ضمن المقترحات والسيناريوهات المتوقعة إسرائيليا.

ولفتت أنه حتى هذه النقطة أخفقت إسرائيل عندما قالت إنه سيتم استخدام لربما من هذه الأنواع، ولكن هنالك إخفاق استراتيجي آخر تمثل في استخدام كل هذه الأنواع من الهجمات الإيرانية التي استخدمت مؤخرا.