بسبب سقوط كيس مياه من بلكونة.. مشادة تتحول لخناقة ساخنة بالإسماعيلية

تحولت مشادة كلامية بين شابين بسبب سقوط كيس مياه من نافذة، إلى خناقة ساخنة في منطقة حي السلام بحي ثان بعدما أقدم شاب علي طعن آخر في وجهه ورقبته وأصاب والده بجرح قطعي في الوجه أثناء محاولة فك الاشتباك.

وبحسب رواية شهود العيان، أكدوا أن سبب وقوع الحادث هو وقوع مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب سقوط كيس مياه من أحد الأدوار السكنية وقيام المتهم « هارب»، بتوجيه شتائم غير لائقة لساكني العمارة السكنية وعندما حاول المجني عليه ايقافه اعتدي عليه هو وصديقه.

وقالت أسرة المجني عليه إنه حاول إيقاف المتهم عن توجيه الشتائم للمقيمين بالعمارة بعد سقوط كيس المياه إلا أنه اعتدي عليه ووالده وفر هاربا مستقلا دراجة بخارية كانت في انتظاره.

تم تحرير محضر بالواقعة في قسم ثان الاسماعيلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تكثيف الجهود الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية لسرعة ضبط المتهم.