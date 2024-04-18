حملات تموينية بمحافظة الإسماعيلية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز |صور

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة الإسماعيلية، في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار،وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

حيث تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

وأكد ان مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية قامت بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملات عن ضبط ١١٠ عبوة، و٥ كيلو مقرمشات معبأة بأكياس بداخلها حشرات وأتربة عليها علامات فساد بأحد المحال بمدينة الإسماعيلية، وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، تم ضبط أحد المخابز السياحية وبه كمية ٢ شيكارة دقيق بلدي مدعم، محظور تداوله؛ بهدف التربح وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير ٢٥ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضر حيازة سلع تموينية، محضر لسلع مجهولة المصدر، ٢٦ محضر لعدم حمل شهادة صحية.

وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، ٨ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٥ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ١٤ محضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين لعدم وجود سجل بالمخبز.

1000111324

1000111325

1000111322