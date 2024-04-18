هل يؤخذ على محمل الجد؟.. الخطاب النووي في التوترات بين إيران وإسرائيل

في مقالة كتبها أليستر بونكال لسكاي نيوز البريطانية، تم تحليل الطبيعة الدقيقة للخطاب الإيراني فيما يتعلق ببرنامجها النووي على خلفية التوترات المتصاعدة مع إسرائيل. يتنقل بونكال، وهو مراسل متمرس في شؤون الشرق الأوسط، عبر تعقيدات الخطاب الإيراني، ويلقي الضوء على التداعيات المحتملة لكلماتهم.

إن ميل إيران إلى استخدام لغة درامية يقترن بأفعالها المحسوبة، الأمر الذي يؤدي إلى خلق انقسام غالباً ما يجعل المراقبين يتساءلون عن مدى صدق تهديداتها النووية. ويؤكد بونكال على أهمية كلمات القادة الإيرانيين، معترفاً بقدرتهم على تشكيل التصورات الدولية وإثارة ردود الفعل.

من الواضح أن شبح الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية قد أثار قلق طهران، مما دفع أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني إلى التلميح إلى مراجعة العقيدة النووية للبلاد. ويؤكد هذا الرد التزام إيران الثابت بالدفاع عن نفسها ضد التهديدات المتصورة، وخاصة من إسرائيل، على الرغم من افتقارها إلى القدرات النووية.

ومن الأمور المركزية في هذا الخطاب التباين الأساسي بين مزاعم إيران بوجود برنامج نووي سلمي والشكوك التي تساور إسرائيل وحلفائها الغربيين بشأن نوايا طهران الحقيقية. وبينما تصر إيران على أن مساعيها النووية هي ذات طبيعة مدنية بحتة، فإن الشكوك لا تزال قائمة بشأن دوافعها الخفية، وخاصة سعيها المزعوم للحصول على الأسلحة النووية.

ويوضح التقرير العواقب المحتملة للعدوان الإسرائيلي على إيران، ويفترض أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تجبر إيران عن غير قصد على تسريع برنامجها النووي كرادع ضد المزيد من الهجمات. ويؤكد هذا الاحتمال المخيف مدى خطورة الوضع والمخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها التعامل مع توازن القوى الدقيق في المنطقة.

بشكل عام، يقدم تحليل بونكال رؤى قيمة حول تعقيدات الخطاب النووي في الصراع الإيراني الإسرائيلي، ويحث صناع القرار والمحللين على التعامل بحذر في تفسير التصريحات الإيرانية والرد عليها. ومع استمرار تصاعد التوترات، تظل الحاجة إلى المشاركة الدبلوماسية وتدابير وقف التصعيد ذات أهمية قصوى لمنع الوضع من الخروج عن نطاق السيطرة.