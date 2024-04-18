عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس غرفة بور سعيد: الموازنة العامة للدولة أظهرت تماسكا في مواجهة التحديات

صدى البلد

قال محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة حرصت خلال الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2024-2025، أن تراعي فيها تقليل حجم االانفاق الاستثماري لأقل من تريليون جنيه، لإعطاء فرصة للقطاع الخاص لزياد ة حجم الاستثمارات من القطاع الخاص وتمكينه، مع ثبات السياسات الضريبية كما هي دون تغيير مما يعطي ثقة للمستثمرين وتشجيعا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وبالتالي لا توجد أعباء ضريبية جديدة خلال العام المالي الجديد 2025/2024.

وأوضح سكرتير اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، أن موازنة العام المالي المقبل 2024/2025 ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.

أكد سعدة، أن هذه المؤشرات بموازنة العام المالي الجديد، ستساعد على تحقيق فائض أولى متوقع خلال العام المالي القادم في حدود 5.3٪ من إجمالي الناتج المحلي الجمالي أي في حدود 416 مليار جنيه- والفائض الأولي يعني أن إجمالي إيرادات الدولة كلها تغطي وتكفي كافة مصروفات ونفقات الدولة على كل القطاعات فيما عدا أقساطا وخدمه الديون .

وأضاف رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن الموازنة العامة للدولة، أظهرت الموازنة تماسكا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة على نحو انعكس في مؤشرات الأداء المالي خلال السبعة أشهر الماضية حيث حققنا فائضا أوليا 173 مليار جنيه، مقارنة ب 33 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحد أدنى 180 ألف جنيه| بشرى سارة للموظفين.. ماذا ينتظرهم بعد زيادة مرتب مارس؟

توابع الهزيمة أمام الزمالك.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي

1865 جنيهاً.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم| هتشتري ولا هتبيع؟

أعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب

لن تصدق عينيك.. السبب الحقيقي وراء عاصفة وأمطار الإمارات

في أي مكان.. رسالة عاجلة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار السلع

مهدد بالسجن| سر غياب حسين الشحات عن المحكمة في قضية الشيبي.. وماذا طلب المحامي ؟

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن صفقات الزمالك الجديدة

ترشيحاتنا

حزب الله: استهداف قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في راميم

حقيقة العرض الاستثماري لرأس جميلة بشرم الشيخ.. متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل

بعد الإمارات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن تحرك المنخفض الجوي وموقف مصر

ياسمين عز لـ باسم سمرة: بتحب الست الرمضانية ولا أول يوم العيد؟

إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الشرقي بالصف

حكم انفصال الزوجين بدون طلاق.. أمين الفتوى يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنها في الثلاثينات.. إلهام شاهين بإطلالة مثيرة بـ لوس أنجلوس

لإعادة الانضباط للفريق.. هل طالب كولر بإعادة سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.. وبماذا رد؟

يشبه المايوه.. شاهد التصميم الأصلي لفستان يسرا بمهرجان بيروت

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

فيديو

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

مدن تغرق ونزوح أهالي قرى بأكملها.. مشاهد مرعبة من فيضانات روسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ