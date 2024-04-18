بيان هام من سفارة فلسطين في الجزائر

أشادت سفارة دولة فلسطين بالجزائر، اليوم الخميس، بالقرار الجزائري المتمثل في دعم ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بمبلغ 15 مليون دولار.

وقال السفارة في بيان لها : تتقدم سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر، بالشكر الجزيل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيسا وحكومة وشعبا، على موقف الجزائر بقرار دعم ميزانية الأونروا بمبلغ 15 مليون دولار لصالح اللاجئين الفلسطينيين.

وختمت السفارة بيانها بالقول " أن هذا الموقف الذي اتخذته الجزائر في الوقت الذي يحاول الكيان الصهيوني وبعض حلفائه إلغاء “الأونروا” ودورها السياسي، “لنزع صفة اللجوء عن اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء حق العودة، إنما يؤكد على الدور الشجاع والأصيل الذي تلعبه الجزائر في الدفاع عن قضية فلسطين وشعبها ودعم وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.