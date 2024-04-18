قرار كويتي مهم بشأن العمالة المنزلية

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت على تعديل آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة من الخارج بتصاريح عمل مع فرض رسم إضافي لها، وذلك معالجة لارتفاع أسعار الأيدي العاملة في البلاد ونقص العمالة.

ووفق وسائل إعلام كويتية؛ فقد جاء قرار مجلس إدارة الهيئة بالإجماع على تعديل آلية منح تصاريح العمل المعمول بها سابقا بالسماح لصاحب العمل استقدام عمالته المقدرة لرخصته من الخارج دون إلزامه بتحويل العمالة من الداخل وذلك للحد من ارتفاع تكلفة وأجور الأيدي العاملة نتيجة نقص العمالة وتطويرا لبيئة الأعمال.

وفي السابق؛ كان لزاما علي أصحاب الأعمال بحسب فئات أنشطتهم الحصول على تصاريح محدده من الخارج واستكمال التقدير من خلال التحويل الداخلي للعمالة، مما أدى لارتفاع أسعار الأيدي العاملة وأجورها وارتفاع ذلك على المواطن كمستهلك نهائي.

كما تضمن القرار الجديد أيضا فرض رسم إضافي لإصدار إذن عمل أول مرة بقيمة 150 دينار، ولتحقيق استقرار اكبر للعمالة لدى أصحاب العمل، فقد جاء القرار بفرض رسم بقيمة 300 دينار لتحويل العامل من شركة إلى أخرى إذا لم يمض على دخوله البلاد أكثر من 3 سنوات، وفي كلتا الحالتين يستلزم التحويل موافقة صاحب العمل.

ويستهدف القرار الحد من تجارة الإقامات والتسهيل على أصحاب العمل لممارسة أنشطتهم التجارية وتطوير بيئة الأعمال، وكذلك للعمل على خفض تكلفة وأجور الأيدي العاملة والتي ستساهم بانخفاض الأسعار في قطاع البناء والمقاولات وغيرها من الأنشطة في البلاد.