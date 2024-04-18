مندوب روسيا بمجلس الأمن: سنعود قريبا إلى مسألة فرض العقوبات ضد إسرائيل

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا في مجلس الأمن التابع للمنظمة العالمية ستعود قريبا إلى مسألة فرض عقوبات على إسرائيل.

وأشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفقا للقرار 2728، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأضاف أنه في حالة عدم تنفيذ هذا القرار يحق لمجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على المخالفين والمخربين لقراراته.

وخلص الدبلوماسي إلى القول: "سنعود إلى هذه القضية في المستقبل القريب جدا".

وكان نيبينزيا قال في وقت سابق إن مجلس الأمن الدولي ملزم بدعم قبول فلسطين في المنظمة كعضو كامل العضوية.