تأجيل محاكمة متهمة بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمة هدى عبد الحميد محمد أحمد، في القضية رقم 838 لسنة 2025 جنايات حلوان، لجلسة 6 سبتمبر المقبل للاطلاع.

محاكمة متهمة بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود محمد زيدان، ووائل عمران، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة، الانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأوضحت النيابة أن المتهمة انضمت لجماعة الإخوان الإرهابية، وتولت فيها دورًا قياديًا، وساهمت في تدبير تجمعات، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات للتحريض على التجمعات، بغرض إسقاط مؤسسات الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.

كما نسبت لها النيابة إذاعة أخبار وشائعات كاذبة عمدًا، داخل وخارج البلاد، عبر منشور بتاريخ 16 أبريل 2021 من خلال حسابها على موقع "فيسبوك"، زعمت فيه – على غير الحقيقة – تعرض نجلها المحبوس بسجن المنيا شديد الحراسة للتعذيب والاعتداء الجسدي، وذلك بهدف التأثير على الرأي العام، والإيحاء بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون المصرية، على نحو من شأنه الإضرار بهيبة الدولة ومصالحها القومية، وبث الرعب بين المواطنين، والإضرار بالمصلحة العامة، وفقًا لما ورد في التحقيقات.