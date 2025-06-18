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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة لجلسة 7 سبتمبر

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي

أجَّلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم إبراهيم عبد الحميد إبراهيم، المتهم بالانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، في القضية رقم 115 لسنة 2025 جنايات العجوزة، لجلسة 7 سبتمبر المقبل؛ للاطلاع.

محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود محمد زيدان، ووائل عمران، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم، أنه في غضون الفترة من مطلع عام 2020 حتى 6 أكتوبر من العام ذاته، بدائرة محافظة الجيزة، أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تعتنق أفكارًا متطرفة، تدعو إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين وأموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

وأوضحت النيابة أن الجماعة التي تولى المتهم قيادتها، هدفت إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها الإجرامية، وذلك على النحو الوارد بتحقيقات النيابة.

تنظيم القاعدة الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة متهم

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