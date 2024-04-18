إلحق اشتري بتخفيضات 50%.. "الزراعة" تعلن موعد انتهاء معرض خير مزارعنا لأهالينا

أكد الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمنافذ والمتابعة، على استمرار ضخ سلع والمنتجات الغذائية للمواطنين في معرض خير مزارعنا لأهالينا ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية حيث تبدأ التخفيضات من 20 % وتصل بعض السلع إلى 50%.

وأضاف سعيد صالح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المعرض مستمر في ضخ السلع حتى نهاية شهر إبريل طبقا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موضحا أن المعرض يقدم 220 سلعة للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.

تابع مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمنافذ والمتابعة، طبق بيض المائدة بـ 140 جنيها وذلك بالتزامن مع قرب احتفالات المصريين بأعياد الميلاد وشم النسيم، لافتا إلى أن الوزارة مستمرة في مواجهة الغلاء ومحاربة الاحتكار واخفاء السلع.