حكم انفصال الزوجين بدون طلاق.. أمين الفتوى يوضح

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم انفصال الزوجين بدون طلاق؟

حكم انفصال الزوجين بدون طلاق؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "الأصل العلاقة بين الرجل والمرأة لا يكون فيها انفصال، ننصح الزوج والزوجة بعدم الانفصال لأنه غير جائز شرعي".

وتابع: "الانفصال الجسدي، لا يعتبر طلاق، فهى لسه زوجته، المفروض إنهم فى مسكن واحد تربطهم علاقة مودة ورحمة كما ذكر الله سبحانه وتهالى فى القرآن الكريم".

أهمية توثيق الطلاق في الإسلام

بينما أكد الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، على أهمية توثيق الطلاق في الإسلام، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم لا يقلل من شأن المرأة بل يعزز مكانتها.

وأَضاف أبوعاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف من التوثيق هو حفظ الحقوق والمصالح، مشبهًا ذلك بتوثيق الزواج، كما أن توثيق الطلاق يضمن حقوق المرأة ويسهل تنفيذ الآثار المترتبة عليه، مؤكدا أن الشريعة تأمر بتوثيق الطلاق لحفظ الحقوق، وهو ما يتوافق مع المصلحة العامة.

وأوضح أن هناك صورة نمطية سلبية تجاه المرأة نتجت عن تفسيرات مغلوطة، لكن القرآن يدعم قضايا المرأة، خاصةً في الأمور الخلافية كالطلاق، وتطرق إلى الجدل القائم حول توثيق الطلاق، مشيرًا إلى أن البعض يخشى أن يُنظر إليه كتدخل من الدولة، لكنه استفسر عن البعد الشرعي لهذه القضية.

الوفاء بالعقود

وأشار أبوعاصي إلى أن القرآن يحث على الوفاء بالعقود، وأن الزمن والظروف قد تغير الأحكام، مستشهدًا بموقف الفقهاء الذين كانوا يشترطون العدالة في الشهادة، لكن مع تغير الأحوال، أصبح الأمر مختلفًا.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أهمية حرية الإنسان في الإسلام، مستشهدًا بموقف الإمام أبو حنيفة الذي دعم الحرية ولكن مع وضع قيود على الجهل في الفتوى والطب.

خالد الجندي: عمل المرأة فى بينها "عبادة"

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن كل عمل يفعله الإنسان يمكن أن يحوله إلى عباده، ويأخذ عليه أجر من الله سبحانه وتعالى، وذلك سوءا كان عمل تعبدى أو عمل معاملاتى .

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "نقدر نقول لكل سيدة احتسبي عملك فى المطبخ مش من ضمن المنح، اللى جاية من الحى القيوم، اعتبرى إنك فى حالة عبادة بتأخدى عليها أجر".

وأضاف: "كل زوج عليه عمل شاق علشان يجيب مصاريف بيته يعتبر نفسه فى حالة عبادة لله، وهيكون أجره جهاد فى سبيل الله، كل طالب بيذاكر دروسه يعتبر مذاكرته عبادة لله".