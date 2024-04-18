شعبة المخابز: الحكومة تدخلت لتسعير الخبز الحر لمنع تلاعب الأفران

قال خالد فكري المتحدث باسم شعبة المخابز بالقاهرة، إنه بدءا من الأسبوع بعد العيد انخفضت الأسعار من حوالي 20 إلى 25% من أسعار القمح عالميا، وبالتالي أثر هذا الانخفاض على الخبز بما يتواكب مع الأسعار الحالية.

وأضاف خالد فكري المتحدث باسم شعبة المخابز بالقاهرة، خلال برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن الوزارة تدخلت فى هذا الأمر حتي لا يكون مفتوحا بالنسبة للتجار، ووضعت لائحة مسعرة بموازين وأسعار لجميع المخابز.

وتابع خالد فكري المتحدث باسم شعبة المخابز بالقاهرة، أن سعر الـ80 جرام لرغيف الخبز وصل لجنيه ونصف والرغيف الـ40 جرام 75 قرشا، و25 جرام بنصف جنيه.